Blair Witch van Bloober Team kwam eind augustus 2019 uit voor de Xbox One en pc. Een paar maanden later kwam de horror-titel ook naar de PlayStation 4 en deze zomer zal de game te spelen zijn met PlayStation VR.

Als je Blair Witch in vr gaat spelen zal je hetzelfde avontuur voor je neus krijgen als de ‘normale‘ versie, plus een aantal aanpassingen. Je hebt onder andere een nieuwe rugzak en de AI van je trouwe viervoeter is verbeterd.

De vr-versie van Blair Witch voor de Oculus Rift werd eergisteren gelanceerd en daar werd een trailer voor vrijgegeven. Deze geeft je een idee van wat je van de horrorgame kunt verwachten.