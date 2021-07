Een paar jaar terug verscheen Session – een spirituele opvolger van EA’s Skate games – op Kickstarter en sindsdien werkt Crea-ture Studios vlijtig aan hun game, die op dit moment via Steams early access en Game Preview van Xbox te spelen is.

Nacon heeft echter goed nieuws voor PlayStation-spelers, de uitgever heeft namelijk via de onderstaande update trailer aangekondigd dat Session ook onderweg is naar de PlayStation 4 en PlayStation 5. Een concrete releasedatum is nog niet gedeeld, maar gezien Sony (nog) geen early access programma heeft, is de verwachting dat de game nog wel even op zich laat wachten.