Level 5 weet vaak goed te scoren met hun games, waaronder de Ni no Kuni-serie. Het was echter nog niet bekend met welk project de ontwikkelaar nu bezig is, maar een aantal vacatures hebben een tipje van de sluier opgelicht.

De Japanse ontwikkelaar is op zoek naar onder andere een game director, producer en 3D map designer. Deze vacatures laten weten dat de volgende titel van Level 5 een RPG zal worden. Dit zal hoogstwaarschijnlijk niemand doen opkijken, want de ontwikkelaar is daar goed in thuis.

Helaas is er verder niets bekend over het nieuwe project van Level 5. Mocht er informatie vrijkomen, dan zullen we jullie daar natuurlijk van op de hoogte stellen. Maar om toch wat te speculeren, wat denken jullie?