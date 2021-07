Voor de State of Play van vandaag heeft Sony al aangegeven dat zij geen informatie zullen delen over Horizon: Forbidden West en de nieuwe God of War – die voor nu de werktitel ‘Ragnarok’ – heeft. In plaats daarvan zal de showcase zich richten op Deathloop en games van third-party studio’s.

Het zou echter goed kunnen dat we in augustus alsnog meer te horen en/of te zien gaan krijgen van God of War: Ragnarok. De gebruiker QuimSix deelde op Reddit namelijk een bericht waarin hij/zij aangeeft dat we in augustus meer informatie en mogelijk zelfs een trailer van Kratos’ volgende avontuur mogen verwachten.

Tevens noemt QuimSix Horizon: Forbidden West, die mogelijk ook een nieuwe trailer en zelfs een releasedatum kan krijgen. Het zijn voor nu geruchten en dus is een korreltje zout aangeraden, maar deze leaker heeft eerder correcte informatie doorgespeeld gekregen over onder andere Far Cry 6.