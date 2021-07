Special | Het nostalgische audiomerk JBL – Binnen de audio wereld blijf je een aantal merken houden. Sommige bedrijven gaan immers al lang mee, omdat ze de fijne kneepjes van het vak doorhebben. JBL is zo’n merk dat al een geruime tijd de mensheid voorziet van geluidsproducten. Het is daarom de moeite waard om hun nader te bekijken, want tegenwoordig dragen zij ook bij op het gebied van gaming. Ja, niet alleen de casual gebruiker of de woonkamer set-up wordt voorzien van een mooi JBL logo, ook gamers kunnen van de expertise van dit merk genieten. Hier een kort overzicht van wat het merk zoal is.

De topjaren van JBL

Zoals gezegd gaat JBL al een tijdje mee. Om precies te zijn moeten we helemaal terug naar 1946 toen het bedrijf werd opgericht. James Bullough Lansing was een audiotechneut die naast JBL ook Altec Lansing (ook een audiomerk) heeft opgericht. Destijds waren luidspreker en koptelefoons de voornaamste producten van JBL. Want vroeger was JBL voornamelijk gericht op de thuis set-up. De visie was professioneel geluid naar de woonkamer brengen. Een flinke klus, maar het slaagde daar aardig in. Zo werd in 1957, tijdens de opkomst van stereo geluid, de Paragon ontwikkeld. Een immense speaker die een hoornstructuur had en deze werd bijna dertig jaar lang verkocht tot aan 1989. Maar daar blijft het niet bij, JBL heeft meer mijlpalen in de geschiedenis bereikt.

Tijdens de stereo periode was de LP behoorlijk populair en de muziek industrie wilde voor in de studio’s betere speakers hebben. JBL ging op die vraag in en produceerde studiospeakers speciaal voor dergelijke doeleinden. Ware het niet dat de producent van The Beatles, George Martin, zeer onder de indruk was van de geluidskwaliteit van JBL en beweerde dat de muziek van The Beatles er voordeel uithaalde. Zo nam George enkele speakers mee naar Engeland. In de jaren ’70 waren de JBL speakers een wereldwijde standaard in studio’s. In de jaren ’80 is de Everest speaker uitgekomen en in 2000 de Project K2 S9800 speaker, beide flagship modellen van JBL en beide een groot succes. En zo is het balletje gaan rollen dat je JBL speakers mag verwachten bij concerten, in bioscopen en meer. Het is duidelijk, JBL is een gerenommeerd merk.

Breed aanbod van producten en de Quantum lijn

De oubollige speakers van vroeger maken nu plaats voor hippe producten. Zo is JBL nu opgesplitst in twee divisies: JBL voor de professionele doeleinden (JBL Professional) en een consumenten lijn. Die laatste is wat op de voorgrond geschoven wordt voor de massa. Vooral de portable speakers zijn een aanrader, maar ook de in-ears zijn prima voor dagelijks gebruik. Ook op het gebied van soundbars loopt JBL mee. Toch kunnen we er niet omheen dat het imago van wat JBL vroeger zo uniek maakte, deels verloren is gegaan hierdoor. De ongelooflijk goed presterende speakers zijn volledig naar de achtergrond geschoven en dit kan een resultaat zijn van de overname door Samsung Electronics. Harman Kardon (dat tijdens het succes van JBL, het bedrijf overnam) werd gekocht door Samsung voor ongeveer 8 miljard dollar. Een behoorlijke overname. Maar de berichten van vroeger, waarbij verschillende flagship speakers de woonkamer en studio’s domineerden hebben wij in ieder geval amper gehoord. Het lijkt alsof de echte premium producten een beetje verscholen zitten achter een doek, terwijl je op je wenken bediend wordt via de normale consumenten lijn.

Zo gaat JBL uiteindelijk mee met de tijd. De eerder genoemde portable speakers en soundbars zijn hot items bij het mainstream publiek. Ook zeer betaalbaar en toegankelijk, gezien de grote professionele speakers niet hoeven aan te spreken vanwege het prijskaartje. Ook de gamers worden niet vergeten. De headsets die JBL produceert voor de gamers gaan onder de noemer ‘Quantum’. Het is een breed assortiment aan headsets wat elke prijsklasse vertegenwoordigd. Wij hebben hier ook enkele reviews van kunnen publiceren en we kunnen niets anders zeggen dan dat de JBL Quantum One, het flagship model binnen deze lijn, de moeite waard is.

JBL brengt een hoop nostalgie

Het is best bijzonder om JBL in de huidige stand van zaken te zien. Vroeger had ik zelfs nog JBL speakers staan die gebruikt werden om het geluid van DVD’s er doorheen te laten galmen. Deze grote bruine monitor speakers van hout, zijn vandaag de dag niet om aan te zien, maar produceren nog altijd een warm, vol geluid. Nu kijk ik naar rechts en vind ik een kleine JBL Charge 2, die de kamer af en toe vult met muziek. Typerend voor hoe de tijd is veranderd, maar hoe JBL nog altijd bijdraagt aan de muziek/audiowereld. De tijden zijn voor iedereen flink veranderd, zo ook voor JBL.