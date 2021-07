Een nieuwe week, een nieuwe deal zou je inmiddels kunnen zeggen. Sony gaat vrolijk verder met de deal van de week in de PlayStation Store en dat is ook deze keer het geval. Vorige week stond de MMORPG Black Desert in de spotlights en we verwelkomen dit keer Call of Duty: Modern Warfare als nieuwe deal.

Het gaat hier enkel om de standaard editie van Modern Warfare en deze gaat voor de halve prijs over de virtuele toonbank. Wel krijg je nog het speciale XRX-wapenpakket en een uniek in-game tactisch mes als extra. Hieronder kan je de deal in kwestie checken en mocht je er gebruik van willen maken, dan kan je via de onderstaande link direct naar de PlayStation Store toe.

Call of Duty: Modern Warfare – van €69,99 naar €34,99

Wil je meer weten over Call of Duty: Modern Warfare? Dan kan je meer informatie vinden in onze review.