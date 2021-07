Platformer liefhebbers onder ons opgelet: aan het einde van het jaar zijn we er weer eentje rijker. Ontwikkelaar Drakkar Dev en uitgever Blowfish Studios hebben Blackwind aangekondigd en deze game zal onder meer verschijnen voor de PS4 en PS5.

In Blackwind sta je in de schoenen van een uiterst geheim wapen en je pantser beschikt over allerlei middelen om jouw vijanden te vermorzelen. Je gaat veel actie zien in deze sci-fi platformer en je kunt gebruikmaken van diverse afstandsaanvallen evenals mêlee wapens. Blackwind zal ook over diverse moeilijkheidsgraden beschikken en je kunt het jezelf zo moeilijk maken als je zelf wilt.

Hieronder kan je de eerste beelden van Blackwind bekijken.