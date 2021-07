Sinds eergisteren kunnen Destiny 2 spelers het Solstice of Heroes evenement spelen en dit duurt tot en met 3 augustus. In dit terugkerende evenement is veel te doen en dit zal je waarschijnlijk wel even zoet houden. Naast dit event komt er binnenkort meer naar de game en Bungie heeft een teaser vrijgegeven over hun aankomende ‘plannen’.

Naar alle waarschijnlijkheid zal op 24 augustus de nieuwe uitbreiding voor Destiny 2 onthuld worden, die naar de betiteling ‘The Wite Witch’ luistert, zoals geruime tijd terug al aangekondigd. Dit alles zal gebeuren tijdens een showcase, gezien Bungie die voor 24 augustus aanstaande gepland heeft staan.

Zoals je op de onderstaande afbeelding kunt zien, draagt de aankondiging de tagline ‘Survive the Truth’ met zich mee en wij zijn alvast erg benieuwd. Bungie zal in ieder geval meer gaan tonen tijdens deze showcase over wat de toekomst van Destiny 2 inhoudt.