Sony heeft weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uitgebracht, die nu beschikbaar is om te downloaden. Het betreft hier update 21.01-03.21.00.00 en die doet niet echt veel bijzonders. In de omschrijving valt te lezen dat het bedoeld is om de systeem performance te verbeteren en daar blijft het bij.

De update is 902.4MB groot en zal automatisch binnengehaald worden als de PlayStation 5 aan het internet verbonden is. Mocht later blijken dat er aanvullende toevoegingen of aanpassingen zijn gedaan met deze update, dan laten we dat natuurlijk weten.