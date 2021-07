Zo aan het einde van de middag hebben we weer het overzicht van de PlayStation Store update van deze week voor je. Er zijn een aantal nieuwe games uitgekomen, waaronder de PS5-versie van A Plague Tale: Innocence, die gratis te downloaden is voor PlayStation Plus abonnees. Daarnaast is de early access versie van Arcadegeddon live gegaan nadat deze titel werd aangekondigd tijdens State of Play.

Verder zien we nog Sniper Elite VR verschijnen en als je wel van de metro’s bent, kun je in de gelijknamige simulator duiken. Hieronder alle releases van de afgelopen dagen op een rijtje.

Games

PS5

A Plague Tale: Innocence – €39,99

Arcadegeddon – €19,99

PS4/PS5

Outbreak Co-Op Anthology – €59,99

Blitz Breaker – €4,99

Crash Drive 3 – €16,99

Bai Qu: Hundreds of Melodies – €9,99

PS4