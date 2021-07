Vorige week werd er al een sneak peak gegeven wat betreft de driver ratings van zes coureurs in F1 2021. Dit met de belofte dat alle ratings vandaag bekendgemaakt zouden worden en dat is inmiddels gebeurd. De ogen van velen zijn logischerwijs erg op Max Verstappen gericht en of hij Lewis Hamilton voorbij is.

Dat is niet het geval, maar wel staan ze op gelijke hoogte. Zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton hebben een algemene rating van 9.5, wat uitzonderlijk hoog is. De laagste rating is die van Nikita Mazepin, die een 6.7 krijgt. Hieronder alle coureurs en hun rating op een rijtje.

F1 2021 verschijnt op 16 juli voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en diverse andere platformen. Meer over deze racer lees je in onze preview.