De levensduur van een gemiddelde Call of Duty game is ongeveer een jaar, want dan staat de volgende game natuurlijk klaar. Dit betekent niet dat het dan gelijk over en uit is, maar de ondersteuning stopt min of meer en er verschijnt niet langer nieuwe content. Dat is al sinds jaar en dag zo, maar er bestaat een kans dat Activision het roer enigszins omgooit.

De bekende leaker Tom Henderson meldt op Twitter dat hij gehoord heeft dat de ondersteuning voor Call of Duty: Black Ops Cold War langer zal doorlopen dan gebruikelijk is met games in de franchise. Dit doet Activision omdat de game meer oplevert dan geanticipeerd, waardoor ze er dus wel brood in zien om deze titel langer aandacht te blijven geven.

“I was told recently that Black Ops Cold War will likely be the most supported Call of Duty title after its “cycle” has ended as its post-launch revenue is exceeding expectations.”

Wat voor impact dit heeft op de nieuwe Call of Duty is niet bekend, maar ook die zal naar verwachting uitgebreide ondersteuning krijgen. Daarmee ziet het er naar uit dat er twee titels naast elkaar zullen bestaan wat een verandering is, aangezien de nieuwe game meestal de oude direct opvolgt qua ondersteuning.