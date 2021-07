Er is weer een nieuwe update beschikbaar voor Gran Turismo Sport, maar heel uitgebreid is deze niet. De update zorgt er namelijk enkel voor dat het wagenpark van de game van ontwikkelaar Polyphony Digital wat wordt vergroot.

De vierwieler die gratis wordt toegevoegd door middel van deze update is de Toyota GR 86. Dit is de nieuwste evolutie van de Toyota 86, die in 2012 verscheen. Hoe de nieuwe wagen voor Gran Turismo Sport eruitziet in de game, kan je hieronder checken.