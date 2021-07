We weten ondertussen wie de grote rollen zullen gaan spelen in de HBO-serie van The Last of Us, maar daarbuiten is er nog vrij weinig bekend. Schrijver en producer Craig Mazin heeft tijdens een podcast van Scriptnotes echter iets meer details gegeven.

Het eerste seizoen van de tv-serie zal in totaal tien afleveringen krijgen. Daar zijn vijf regisseurs voor aangetrokken, die dus ieder twee episodes voor hun rekening nemen. Dit zullen in ieder geval Ali Abbasi, Kantemir Balagov en Jasmila Zbanic zijn. De productie gaat deze maand van start.

Wanneer de serie precies uitgezonden zal worden is momenteel nog niet duidelijk.