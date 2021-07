Het is weer tijd voor een nieuwe State of Play uitzending en die zal vanavond plaatsvinden om 23.00 uur. Deze show duurt ongeveer een half uur en staat voor een deel in het teken van Deathloop, die 9 minuten lang de aandacht zal krijgen.

Verder ligt de focus dit keer vooral op games van third-party uitgevers en het kan zijn dat Grand Theft Auto V voor de PlayStation 5 voorbij komt, aangezien er geruchten gaan dat Rockstar een nieuwe trailer klaar heeft staan.

Wat de uitzending verder nog zal brengen is afwachten, maar je checkt het via de livestream hieronder. Al het nieuws zullen we uiteraard ook los hier op PSX-Sense plaatsen.