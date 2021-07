Wie zich graag vergaapt aan magie, prachtige werelden en onvoorstelbare wezens, kan zich verheugen op een leuk avontuur. Op 29 juli verschijnt namelijk OMNO voor de PS4 en dit is een game die volledig door één persoon gemaakt is. De ontwikkelaar is er vijf jaar aan bezig geweest en de release is nu dus bijna daar.

In deze game speel je als een pelgrim die zich in een magische wereld bevindt en zich een weg door de vele omgevingen moet zien te banen. Combat zal niet in de game aanwezig zijn en je moet als speler obstakels in het avontuur zien te overwinnen door het oplossen van puzzels en dergelijke. De lokale flora en fauna kunnen je wellicht helpen je avontuur te voltooien.

Een ding is zeker: de onderstaande trailer toont een erg sfeervolle game.