DICE is natuurlijk bekend van de grote Battlefield franchise en deze ontwikkelaar werkt op het moment hard aan Battlefield 2042. Het hoofdkantoor zit weliswaar in Stockholm, maar deze studio is op meerdere plekken terug te vinden. In Los Angeles zit DICE bijvoorbeeld ook en deze afdeling gaat nu verder onder een gloednieuwe naam.

DICE LA zal vanaf nu Ripple Effect Studios heten en deze studio werkt mee aan de ontwikkeling van Battlefield 2042. Aan het hoofd van de studio staan Christian Grass en Vince Zampella. De tweede naam komt je wellicht bekend voor, want dit is namelijk de oprichter van Respawn Entertainment. Naast de ontwikkeling van Battlefield 2042 zal Ripple Effect Studios zich ook gaan richten op het binnenhalen van gevestigde artiesten, ontwerpers en programmeurs.

Verder wordt er nog hard gewerkt aan een nog niet aangekondigd project waar we op korte termijn wellicht meer over gaan horen. EA Play Live zal namelijk op 22 juli plaatsvinden. In deze blogpost kun je trouwens meer lezen over de visie van deze ‘nieuwe’ studio.