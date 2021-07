We zouden willen stellen dat we verbaasd zijn, maar anno 2021 zijn we dat echt niet meer. We hebben al meerdere keren in de schoenen kunnen stappen van een boer, een jager, een buschauffeur en zelfs een bij. Natuurlijk was Treasure Hunter Simulator een kwestie van tijd. Maar wanneer is die tijd dan? Nou ja, nu!

De onderstaande trailer laat wat van de gebieden zien waarin je op zoek kan gaan naar diverse schatten. De gameplay is vrij rechttoe, rechtaan: lekker rondwandelen met jouw metaaldetector, dingetjes opgraven en identificeren. Hoewel het ons niet echt uitdagend lijkt, zou het best wel eens een ontspannende game voor op de zondagmiddag kunnen zijn.

Treasure Hunter Simulator is nu verkrijgbaar in de PlayStation Store voor €9,99.