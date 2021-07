Voor liefhebbers van bliksemsnelle actie is Bright Memory een soort heilige graal geworden. Bright Memory: Infinite belooft daar aan voorbij te gaan. Het originele Bright Memory was voornamelijk indrukwekkend gezien het door één enkele ontwikkelaar in elkaar is gezet, maar toch veel actiegames van grote Triple-A uitgevers liet blozen met zijn stijl en flair.

In Bright Memory: Infinite lijkt het niet veel anders te zijn. De actie ziet er bruut en bovendien ook erg snel uit, zoals je kan zien op het moment dat de speler het opneemt tegen een soort van samoerai. Snel wisselen tussen zwaard en geweren is hierin kritisch. Bright Memory: Infinite staat gepland voor een release dit jaar.