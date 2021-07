Ubisoft blijft hard sleutelen aan z’n titels. Zo heeft For Honor nu al diverse jaren van prima ondersteuning genoten en natuurlijk is Rainbow Six: Siege nog altijd immens populair. Als je niet van gewelddadige games houdt, maar liever zo nu en dan een potje doet racen, heeft Ubisoft daarvoor The Crew 2 in het assortiment.

Deze game zit inmiddels ook al aan zijn derde seizoen en dat belooft weer de nodige extra’s met zich mee te brengen. Zo gaat nu de US Speed Tour van start, wat inhoudt dat er de komende acht weken elke week weer een nieuw event zal zijn om jezelf te bewijzen. In al deze races zal je langs diverse bekende Amerikaanse monumenten mogen scheuren.

Naast deze trailer hebben we voor jullie ook even het bijbehorende bericht namens Ubisoft bijgevoegd. Seizoen 3 van The Crew 2 is al van start gegaan, dus haast je richting de nieuwe races. Heb je The Crew 2 nog niet? Dan hebben we ook goed nieuws voor jou: De game is namelijk gratis te spelen tot en met 12 juli.