In 2018 verscheen de vermakelijke platformer Moss voor PlayStation VR en iedereen die de game destijds heeft gespeeld, weet dat het verhaal van Quill nog niet klaar is. Dat verhaal zal nu voortgezet worden in Moss: Book II. Het officiële vervolg dat vanavond tijdens State of Play werd aangekondigd.

Deze game is in ontwikkeling voor PlayStation VR. Over een next-gen vr-versie werd niet gesproken, waardoor het er naar uitziet dat het een titel voor de huidige headset is. Een releasedatum hebben we helaas nog niet, maar dat het vervolg in ontwikkeling is, is natuurlijk goed nieuws.

De trailer die bij de aankondiging hoort check je hieronder.