IllFonic – als ontwikkelaar vooral bekend van Friday the 13th en Predator: Hunting Grounds – heeft op Sony’s meest recente State-of-Play evenement een nieuwe titel aangekondigd. De game luistert naar de aanstekelijke naam Arcadegeddon en lijkt op het eerste zicht een kersverse toevoeging aan het steeds groter wordende aanbod kleurrijke cartoonshooters te worden.

En waarom ook niet? Die dingen blijken toch steeds succesvol te zijn. Arcadegeddon maakt alvast een prima eerste indruk in de onderstaande trailer. De titel verschijnt op 22 februari voor PS5 en PC, maar is nu al in early access speelbaar. De moeite waard om uit te proberen? Of toch eerder links laten liggen? Laat in het commentaarvak gerust weten wat je eerste indruk is!