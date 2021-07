De schattige dieren in robotpakken van F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch hebben zich opnieuw laten zien tijdens de State of Play uitzending van deze avond. Goed nieuws, want we kregen een nieuwe trailer én een specifieke releasedatum te zien. Daarnaast krijgen we opnieuw heel wat te zien van de futuristische wereld waarin deze game zich zal afspelen en hierbij krijgen we ook wat concrete gameplay te zien.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch verschijnt op 7 september 2021 voor zowel de PS4 als PS5. Check de video hieronder.