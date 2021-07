Tijdens een eerdere editie van State of Play werd de game Sifu aangekondigd en deze titel kwam vanavond weer een keer voorbij. Dit met een nieuwe trailer die het nodige aan actie laat zien en tot slot hebben we ook een iets betere indicatie van de release gekregen.

Zo valt aan het einde van de trailer te zien dat Sifu begin 2022 zal verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Een concrete releasedatum hebben we nog niet, maar het is in ieder geval iets. Geniet in de tussentijd van de footage hieronder.