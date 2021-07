State of Play zou voor een deel in het teken staan van Deathloop en Sony hield woord. Zo werd er 9 minuten aan nieuwe gameplay getoond en dat ziet er behoorlijk interessant dan wel spectaculair uit. Ondertussen hoor je de game director van de game meer context bij het geheel geven, zodat het duidelijker is hoe de game in elkaar steekt en wat je precies moet doen.

Check dit alles hieronder en geniet, je krijgt middels deze video een goede indruk van wat Deathloop precies is qua gameplay. Meer weten over deze nieuwe titel van Arkane? Dan verwijzen we je graag door naar onze eerdere preview, waarin we de game uitgebreid bespreken naar aanleiding van een presentatie.