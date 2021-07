De Demon Slayer game, oftewel ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles’ als je volledig wilt zijn, kreeg onlangs al een releasedatum en dook nu ook op tijdens de meest recente State of Play uitzending.

We kregen hier een uitgebreide trailer te zien die ons meeneemt naar het ‘Tsuzumi Mansion’. Als je de manga gelezen of de anime gezien zou hebben, weet je vast wel wat onze helden hier te wachten staat, maar indien niet kan je je helemaal laten verrassen. Tanjiro, Inosuke en Zenitsu zetten alleszins hun beste beentje voor om het kwaad te bestrijden!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles verschijnt op 15 oktober voor de PS4 en PS5. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.