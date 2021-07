Een van de eerste games die werd aangekondigd voor de PlayStation 5 was JETT: The Far Shore en deze titel is nog steeds in ontwikkeling. Toch komt de release dichterbij, want de titel staat nog altijd voor 2021 gepland en we zijn inmiddels over de helft.

Tijdens State of Play kwam de game weer voorbij en wel met de onderstaande trailer. Deze geeft in een kleine drie minuten een vrij goede indruk van wat de game precies is en hoe de gameplay in elkaar steekt. JETT: The Far Shore komt naar zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5.