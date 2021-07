Lost Judgment, de sequel op het succesvolle Judgment, kwam even ‘hallo’ zeggen tijdens de laatste State of Play uitzending. We kregen een nieuwe trailer voorgeschoteld die ons wat verhaal toont (alhoewel niet alle beelden nieuw zijn), maar ook heel wat gameplay. De Yakuza-franchise mag dan overgestapt zijn op turn-based gameplay, Judgment behoudt echter de chaotische actie die we van de franchise gewend zijn.

We zien gevechten, races, crime scenes, minigames, explosies en nog veel meer. Kortom: alles wat je van een Yakuza-game kan verwachten. Lost Judgment verschijnt op 24 september voor de PS4 en PS5. Bekijk de nieuwe trailer waarvan sprake hieronder.