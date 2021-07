De wereld wordt nog steeds overspoeld met battle royale games. Binnenkort krijgen PlayStation bezitters een nieuwe telg in het genre voorgeschoteld, dit keer in een wel erg ouderwets jasje. Hunter’s Arena: Legends speelt zich namelijk af in het Azië van ettelijke eeuwen geleden, waar een stel jagers elkaar op bloederige wijze de loef proberen af te steken.

De titel zal volgende maand voor de PlayStation 4 en 5 verschijnen. Tussen 3 augustus en 6 september zal hij zelfs beschikbaar zijn voor PS Plus leden. De moeite waard om eens uit te proberen? Dat laten we aan jullie over.