Tijdens de Summer Game Fest kick-off onthulde Hideo Kojima de Director’s Cut van Death Stranding en tijdens State of Play gisterenavond werden meer details en de releasedatum bekendgemaakt. Via een uitgebreid bericht op het PlayStation Blog hebben we nu nog wat meer details in kunnen winnen en de belangrijkste feiten zetten we hieronder op een rijtje.

De game is voorzien van meer wapens, apparatuur, voertuigen, nieuwe modi, missies en omgevingen om te ontdekken.

Het verhaal is uitgebreid met meer verhaallijnen en de user interface kent een verbetering.

Nieuwe online features, zoals leaderboards en ‘Friend Play’, waarover binnenkort meer details.

Onder nieuwe modi vallen de Firing Range en de Fragile Circuit racing modus.

Alle nieuwe content is op een subtiele manier in de basis game verwerkt, waardoor het als een goed geheel aanvoelt.

In de trailer zitten al wat hints naar wat je qua aanvullend verhaal kan verwachten.

Deze uitgave bevat Half-Life en Cyberpunk 2077 content.

Savedata van de PS4-versie is over te zetten naar de PS5-versie.

De game maakt gebruik van de haptische feedback van de DualSense controller, alsook de adaptieve triggers.

Verschillende geluidseffecten komen beter tot leven met de 3D Audio van de PS5.

Laadtijden zijn zo goed als niet aanwezig dankzij de SSD.

Er zijn twee visuele modi: Performance (upscaled 4K en richting 60 fps) en Fidelity (native 4K, fps onbekend). Beide modi ondersteunen ultra-wide en HDR.

De vraag die de meeste gamers ongetwijfeld bezig zal houden, is wat de Director’s Cut kost op het moment dat je de PS4-versie al hebt. Dit valt erg mee, want een upgrade naar de Director’s Cut Digital Deluxe Edition kost slechts €10,-. Een vereiste is wel dat de PS4-disc in de console zit. Beschik je over de digitale versie van de PlayStation 5, dan val je buiten de boot voor wat betreft de upgrade.

Ben je volledig nieuw, dan kost de gewone uitgave van Death Stranding Director’s Cut €49,99. Als je de Digital Deluxe Edition wilt hebben, betaal je een tientje meer wat neerkomt op €59,99.