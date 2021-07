De PlayStation 5 beschikt over een SSD van in totaal 825GB, waarvan je effectief 667.2GB kunt gebruiken. Dat is natuurlijk niet heel erg veel, maar Sony heeft de ruimte een beetje beperkt moeten houden vanwege de relatief hoge kosten om deze SSD te kunnen maken. Voor het gros van de gamers is dat ogenschijnlijk voldoende ruimte, maar de hardcore gamer loopt toch wel tegen het probleem aan dat de ruimte te beperkt is. Als oplossing beschikt de PlayStation 5 over een slot waar je een extra schijf in kunt plaatsen ter uitbreiding van het geheugen, net zoals dat op de PlayStation 3 en 4 mogelijk was.

Het enige grote verschil is echter dat je al sinds de release niks aan deze uitbreidmogelijkheid hebt, aangezien het gebruik ervan nog niet ondersteund wordt. Dit weer omdat ze samen met partners eerst moeten uitzoeken wat goed werkt, om zo problemen te voorkomen. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds is het toch wat vreemd dat dit niet voor de release van de PlayStation 5 al gebeurd is. Sterker nog, we zijn ruim een half jaar verder en het is nog altijd niet mogelijk om het geheugen van de console verder uit te breiden. En dat kan nu best wel een doorn in het oog worden, sterker nog, dat is het al voor verschillende mensen hier op de redactie.

Natuurlijk kun je games snel deleten en weer opnieuw installeren, maar het is toch iets wat tijd kost en dat belemmert de gebruiksvriendelijkheid. Hoewel, het is natuurlijk wel erg afhankelijk van welke games je op je console hebt staan. Als het allemaal kleine games zijn, dan kun je een hoop op de console kwijt, maar als we naar meer specifieke titels kijken, dan is het een ander verhaal. Denk aan Call of Duty: Black Ops Cold War (Warzone) die in z’n totaliteit 220GB in beslag neemt. Of wat te denken van Grand Theft Auto Online, Final Fantasy VII Remake en ga zo maar door.

Het zijn kolossale games en met regelmatige updates neemt de omvang toe. Oké, eerlijk is eerlijk, uitgevers proberen de omvang geregeld wat terug te brengen, maar feit blijft dat ze een behoorlijke hap uit de totale ruimte nemen en dat soort games deleten en opnieuw installeren, dat doe je minder snel omdat het veel meer tijd kost. Het verschilt vanzelfsprekend heel erg per persoon, maar dat neemt niet weg dat het gewoon vervelend is dat je met beperkte ruimte te maken hebt. De aanleiding daartoe is begrijpelijk, maar waarom duurt het zo lang voordat de uitbreidmogelijkheid er komt?

Er komen steeds meer games voor de PlayStation 5 uit en zodoende zullen er ook steeds meer games geïnstalleerd worden. Daarnaast heb je de maandelijkse games via PlayStation Plus én de console is natuurlijk backwards compatible. Ook al heb je niet van die enorme games op je console staan, alsnog zul je vroeg of laat tegen de beperking aanlopen. Daarom is het de hoogste tijd dat Sony de uitbreidmogelijkheid van het geheugen effectief beschikbaar maakt, want dat komt de gebruiksvriendelijkheid van de console alleen maar ten goede. Sterker nog, op de Xbox Series X|S is het ook mogelijk om het geheugen uit te breiden en dat kan al sinds de release van de console.

Sony loopt dus achter en het bericht is vooral: schiet op! Goed, dat is natuurlijk onze kijk op het verhaal, maar wellicht denk jij er anders over. Of je hebt aan de huidige ruimte meer dan genoeg, dat kan ook. We horen je mening over dit onderwerp zoals altijd weer graag en dat kan in de reacties hieronder!