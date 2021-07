Ook deze week heeft SNK ons van een nieuw personage voor The King of Fighters XV voorzien. Ramón komt de gelederen versterken en zoals we kunnen zien in de trailer, lijkt het personage beïnvloed door het mooie maar dodelijke dier, de tijger. Het personage is namelijk gebaseerd op een professionele Japanse worstelaar met de bijnaam Tiger Mask. Bekijk zeker zijn moveset in de onderstaande trailer.