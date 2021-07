De PlayStation 5 is natuurlijk een belangrijk element in het totale aanbod van Sony. Het is daarom niet zo gek dat de console ook in algemene advertenties van het bedrijf voorkomt, maar iemand heeft een beetje liggen slapen. In een nieuwe commercial van 30 seconden is de console te zien, maar niet op de manier zoals het hoort.

In een fragment, gespot door Nibel op Twitter, zien we iemand een game spelen met daarbij de PlayStation 5 liggend in de kast. Oplettende kijkers zullen het al wel gezien hebben, maar de console ligt er ondersteboven in en dat is officieel niet de bedoeling. De fout werd door Sony ook snel gezien en de commercial is zodoende weer offline gehaald.

Ironisch genoeg is dit niet de eerste keer dat de console verkeerd geplaatst wordt. Zo deelde de baas van Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, eerder dit jaar een foto van zijn kat voor de tv en daarop was te zien dat de console ook bij hem ondersteboven lag. Misschien moet Sony toch iets beter communiceren of aangeven wat de juiste plaatsing is.