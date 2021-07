Rockstar Games voorziet Grand Theft Auto Online vrijwel wekelijks van nieuwe updates en met enige regelmaat wordt er ook nieuwe content toegevoegd. Dat al sinds de release van het online component en dat maakt dat het rijkelijk gevuld is met activiteiten, misschien wel iets té rijkelijk.

Rockstar heeft namelijk besloten om individuele Jobs uit de game te gaan halen in de komende tijd, om zo ruimte te bieden voor nieuwe updates. Daarmee zal het een en ander uit de game gaan verdwijnen en hieronder valt bijvoorbeeld de Bombushka Run Adversary modus, die niet langer beschikbaar is.

“Starting with this event, we will begin removing individual Jobs to make room for further updates. These Jobs will be cycled in and out over time as we continue to add to the game in the future.”