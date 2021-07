Bethesda mag dan wel overgenomen zijn door Microsoft, ze honoreren wel de afspraken die ze met Sony hebben. Dit betekent dat Deathloop en Ghostwire: Tokyo voor een bepaalde tijd exclusief zullen verschijnen voor de PlayStation 5. Dat zal er straks nog gek uitzien zodra je deze titels opstart, aangezien Microsoft het ongetwijfeld niet kan laten om het Xbox Game Studios logo te laten zien.

Enfin, de exclusiviteit van deze titels is bekend en dit schuift ook met de release van de game mee. Deathloop had aanvankelijk al beschikbaar moeten zijn, maar werd uitgesteld om de kwaliteit te kunnen borgen. Voor nu staat de release op 14 september 2021 en de game is nadien een jaar exclusief voor de PlayStation 5.

De laatste gameplayvideo, die je hier kunt bekijken, geeft in de kleine letters aan dat de game tot minstens september 2022 exclusief is voor de console van Sony. Deathloop zal voor die datum niet op andere platformen uitkomen, dus ook niet op de pc. Speel je op dat platform of de Xbox, dan zul je nog wel even geduld moeten hebben.