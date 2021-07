Tijdens State of Play werd er een nieuwe trailer van Death Stranding: Director’s Cut getoond en uit een Q&A video die later volgde werd nog meer informatie over deze nieuwe uitgave bekend. Zo zal de game onder andere over nieuwe modi beschikken en een daarvan hebben we gezien: Fragile Circuit.

Het blijkt echter dat de game ook voor spelers die nog meer uitdaging zoeken een optie in de aanbieding heeft, want Hideo Kojima heeft via Twitter aan dit alles nog toegevoegd dat deze editie een ‘Very Hard’ modus bevat. Dit is dus een aanvullende moeilijkheidsgraad bovenop de al uitdagende Hard modus die in de game te vinden is.

Was dat een eitje voor je? Dan weet je bij dezen dat de Director’s Cut je nog meer uitdaging zal bieden. Deze editie staat gepland voor een release op 24 september later dit jaar.