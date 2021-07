Een tijdje geleden werd Super Monkey Ball: Banana Mania door SEGA aangekondigd, een collectie waarin je drie herwerkte games kan terugvinden: Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 en Super Monkey Ball Deluxe. Deze nieuwe versies zullen echter een speciale modus krijgen die de gameplay drastisch verandert: slow motion.

Producer Masao Shirosaki bevestigde het bestaan van deze modus op Twitter en beaamde dat deze modus de game eigenlijk enorm simpel maakt. Je kan deze echter gemakkelijk aan- of uitzetten via het menu, dus je bent niet verplicht die te gebruiken. Je kan deze modus dus gebruiken in het geval je ergens vastzit, of als je gewoon even wilt rollen op ultra lage snelheden.

Super Monkey Ball: Banana Mania verschijnt op 5 oktober voor onder andere de PS4 en PS5.