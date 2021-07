De Franse studio Microids en de Poolse ontwikkelaar Forever Entertainment hebben de rechten verkregen van twee klassieke IP’s: Panzer Dragoon en The House of the Dead. Beide franchises zijn de laatste jaren erg stil geweest, maar het lijkt er dus op dat we nieuwe games kunnen verwachten in de toekomst. Zbigniew Dębicki, de CEO van Forever Entertainment had er het volgende over te zeggen:

“We are delighted to collaborate with Microids and we are confident their expertise will be incredibly beneficial for the titles. Players from all around the world have been waiting for the come back of Panzer Dragoon and The House of The Dead. It’s hand in hand with Microids that we’ll make this wish come true and we are super excited about inviting players back to these universes very soon!”

De exacte plannen hieromtrent zijn momenteel nog niet meegedeeld, maar ongetwijfeld horen we hier meer over in de toekomst. Forever Entertainment is echter geen vreemde voor deze franchises: ze maakten eerder al de Panzer Dragoon: Remake en Panzer Dragoon II Zwei: Remake komt in de loop van dit jaar uit. The House of the Dead 1 en 2 krijgen ook een remake.