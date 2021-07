Op 22 juli gaat EA Play dan eindelijk van start, maar vooraleer het zover is, krijgen we eerst nog wat info over Battlefield 2042. Christian Grass van Ripple Effect Studios sprak immers tijdens een recent panelgesprek over de modus waar zijn team momenteel aan werkt. Deze modus zou namelijk “enkele fan favoriete maps in Battlefield 2042 steken”.

Er circuleert al even nieuws over een zogenaamde Battlehub modus en deze nieuwe info sluit eigenlijk perfect aan bij wat we daarover al weten. Voor een officiële onthulling is het dus nog even wachten, maar we houden jullie alleszins op de hoogte.