Later dit jaar kunnen we natuurlijk weer een nieuwe FIFA-game van EA Sports verwachten en de onthulling laat niet lang meer op zich wachten. We hoeven zelfs niet eens te wachten tot EA Play Live later deze maand, zo blijkt uit een aankondiging van EA.

Morgen, op de dag van de finale van EURO 2020, wordt FIFA 22 namelijk onthuld met een eerste trailer. De trailer gaat morgen om 17:30 uur in première op YouTube en naast de eerste beelden kunnen we ongetwijfeld ook de eerste informatie over de aankomende game verwachten.

Voordat de officiële onthulling wordt gedaan, heeft EA Sports al wel de cover van FIFA 22 getoond. Ieder jaar is het weer de vraag welke bekende voetballer de eer heeft om op de box-art afgebeeld te staan. Voor FIFA 22 is de ‘cover athlete’ Kylian Mbappé. De Franse aanvaller van Paris Saint-Germain stond al op de cover van FIFA 21 en maakt nu dus weer zijn opwachting.