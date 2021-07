Dit weekend vond WitcherCon plaats, een digitaal evenement van CD Projekt RED en Netflix waarin The Witcher flink in de schijnwerpers is gezet. Uiteraard kon de Netflix-serie van The Witcher ook niet ontbreken. Na een succesvol eerste seizoen is het al een tijdje bekend dat er een tweede seizoen op komst is, waarvan de opnames eerder dit jaar werden afgerond.

Tijdens WitcherCon is nu aangekondigd wanneer het tweede seizoen van The Witcher in première gaat. Vanaf 17 december is het nieuwe seizoen te zien op Netflix. Seizoen 2 gaat verder waar het eerste stopte en Henry Cavill vertolkt opnieuw de rol van Geralt of Rivia. Het tweede seizoen bestaat uit acht afleveringen en samen met de lanceringsdatum werden ook bijna alle titels van de episodes onthuld.

A Grain of Truth Kaer Morhen What is Lost Redanian Intelligence Turn Your Back Dear Friend Voleth Meir [Top Secret]

Tot slot toonde Netflix tijdens WitcherCon ook nog een teaser trailer met de eerste beelden van het tweede seizoen van The Witcher. Check de trailer hieronder.