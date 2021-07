Sony heeft, zoals iedere maand het geval is, via het PlayStation Blog bekendgemaakt welke games er in de afgelopen maand het vaakst over de digitale toonbank van de PlayStation Store zijn gegaan. Kijkend naar de lijst met PS5-games, dan komt Ratchet & Clank: Rift Apart niet geheel verrassend binnen op de eerste plek. Andere nieuwe releases scoren ook goed. Zo zien we Chivalry II, de PS5-versie van Star Wars Jedi: Fallen Order en Scarlet Nexus terug in de lijst.

De PS4-game die in juni het vaakst werd aangeschaft via de PlayStation Store is Cyberpunk 2077. De game was lange tijd niet beschikbaar in Sony’s digitale winkel, maar in de loop van juni werd het spel van CD Projekt RED weer aangeboden en sindsdien zijn genoeg mensen dus overgegaan tot aanschaf om Cyberpunk 2077 op de eerste plek te krijgen. Bij de VR-games en free-to-play-games zijn het de gebruikelijke titels die we hoog in de lijsten terugzien.

Het hele overzicht met de best verkopende games van de PlayStation Store in juni check je hieronder.

PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart FIFA 21 Chivalry II Marvel’s Spider-Man: Miles Morales It Takes Two Star Wars Jedi: Fallen Order Metro Exodus Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Tom Clancy’s Rainbow Six Siege NBA 2K21 Next Generation Demon’s Souls Dark Alliance Mortal Kombat 11 Scarlet Nexus Returnal Resident Evil Village Guilty Gear -Strive- Necromunda: Hired Gun Final Fantasy VII Remake Intergrade

PS4

Cyberpunk 2077 FIFA 21 Grand Theft Auto V Minecraft NBA 2K21 Red Dead Redemption 2 The Crew 2 CarX Drift Racing Online Call of Duty: Black Ops Cold War Gran Turismo Sport Chivalry II Far Cry 5 eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Anthem Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Far Cry 3 Classic Edition Friday the 13th: The Game ARK: Survival Evolved Green Hell Gang Beasts

PS VR

Beat Saber Job Simulator SUPERHOT VR Rick and Morty: Virtual Rick-ality Cave Digger The Walking Dead: Saints & Sinners Creed: Rise to Glory CGORN Gun Club VR Swordsman VR

Free-to-play (PS5 + PS4)