Komende week is het tijd voor de jaarlijkse Formule 1-game van Codemasters. Hoewel we nog enkele dagen moeten wachten op het nieuwe deel, heeft Codemasters samen met EA al wel de launch trailer van F1 2021 vrijgegeven en die kun je hieronder bekijken.

In de launch trailer wordt ook aandacht besteed aan Braking Point, de grote nieuwe toevoeging van F1 2021. In deze verhalende modus start je als beginnende coureur die via de Formule 2-klasse naam wil maken in de Formule 1. De modus kent een eigen cast met verschillende personages en legt naast het racen ook de nadruk op aspecten van de sport die naast het circuit plaatsvinden.

F1 2021 verschijnt op 16 juli voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc.