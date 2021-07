Dit weekend organiseerden CD Projekt RED en Netflix het digitale evenement WitcherCon. Het was van tevoren al bekend dat er tijdens dit evenement geen nieuwe The Witcher-game aangekondigd zou worden. Wel besteedde CD Projekt RED aandacht aan de next-gen versie van The Witcher 3: Wild Hunt, die vorig jaar werd aangekondigd.

Er werd helaas geen trailer getoond en ook werd er geen releasedatum bekendgemaakt. Wel werd de vernieuwde cover art getoond, die je bovenaan dit bericht ziet. Daarnaast werd er nog een leuk detail gedeeld. De next-gen versie van The Witcher 3: Wild Hunt bevat namelijk gratis DLC die geïnspireerd is op de Netflix-serie van The Witcher. Wat deze DLC precies gaat inhouden, is vooralsnog onduidelijk. Over de Netflix-serie gesproken: tijdens WitcherCon werd de releasedatum van het tweede seizoen onthuld, samen met een eerste trailer. Meer daarover vind je hier.

De next-gen versie van The Witcher 3: Wild Hunt moet ergens dit jaar uitkomen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Iedereen die de game al bezit voor een ouder platform, kan gratis upgraden naar de next-gen versie.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.

Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭

More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt

— The Witcher (@witchergame) July 9, 2021