LEGO heeft het LEGO Ideas-programma om creatieve LEGO-fans de kans te bieden om originele ideeën in te dienen. Is er voldoende interesse in een bepaald ontwerp? Dan is er zelfs kans dat LEGO het ontwerp officieel gaat produceren en op de markt gaat brengen. Een nieuw idee van LEGO Ideas-gebruiker PeeDeeZee is vooral voor gamers wel erg interessant.

PeeDeeZee heeft twee bekende PlayStation-mascottes van LEGO gemaakt, namelijk Ratchet & Clank. In het ontwerp zijn de armen, benen, handen en nekken te bewegen, waardoor de figuren dus verschillende poses kunnen aannemen. Tevens is Clank te bevestigen op de rug van Ratchet, iets dat we natuurlijk kennen uit de games. PeeDeeZee geeft zelfs aan plannen te hebben om enkele knotsgekke wapens uit Ratchet & Clank van LEGO te maken.

Wat ons betreft ziet het ontwerp er erg mooi uit en zoals gezegd maakt ieder ingediend idee via LEGO Ideas dus kans om daadwerkelijk geproduceerd te worden. Ontwerpen moeten binnen 60 dagen 100 supporters krijgen. Op het moment van schrijven heeft het Ratchet & Clank-idee 68 supporters na slechts enkele dagen. Indien een idee de benodigde 100 supporters haalt, wordt de termijn verlengd, met als uiteindelijk doel om in twee jaar tijd 10.000 supporters te krijgen. Wordt ook dit behaald, dan gaat LEGO bekijken of het mogelijk is om het ontwerp echt op de markt te brengen.

Of het ontwerp van Ratchet & Clank daadwerkelijk op de markt gebracht kan worden, zal vooral ook afhangen van of het LEGO lukt om de licentie hiervoor op orde te krijgen. Dat is echter pas later relevant, voor nu zal het idee eerst genoeg supporters moeten krijgen. Wil je meer informatie van de maker en eventueel het idee steunen? Klik dan hier. Enkele afbeeldingen van het ontwerp zie je hieronder.