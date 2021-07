Nadat Electronic Arts eerder dit weekend al de cover van FIFA 22 met daarop Kylian Mbappé onthulde, heeft de studio zojuist de game zelf uit de doeken gedaan. Onderaan dit bericht kun je de aankondigingstrailer bekijken en tevens is ook de eerste informatie over de aankomende voetbalgame bekendgemaakt.

Misschien wel het belangrijkste nieuwe aspect van FIFA 22 is de zogeheten ‘Hypermotion’ gameplaytechnologie, iets dat alleen aanwezig is in de next-gen versies van de game. Deze technologie moet voor de meest realistische en vloeiende ervaring ooit zorgen. De technologie maakt voor het eerst gebruik van motion capture van 22 spelers tegelijk, die samen een wedstrijd spelen. Door machine learning wordt ook gebruik gemaakt van ruim 8.7 miljoen frames aan opnames. Al deze informatie wordt vervolgens in real time omgezet naar animaties, waardoor je de meest organische voetbalactie op het veld te zien krijgt. Spelers zouden zich door Hypermotion dus realistischer dan ooit moeten gedragen, of ze nou aan de bal zijn of niet.

Op het gebied van gameplay zijn diverse andere verbeteringen doorgevoerd. De keepers zijn herschreven, waardoor ze intelligenter zijn dan eerst. Verder zijn de physics van de bal verbeterd aan de hand van echte data, kun je gebruikmaken van nieuwe aanvalstactieken en geeft de ‘Explosive Sprint’ je de mogelijkheid om op het juiste moment nog sneller de aanval in te kunnen zetten.

FIFA 22 bevat verder de gebruikelijke modi: Career, Volta, Ultimate Team en Pro Clubs. Van al deze modi worden binnenkort afzonderlijk meer details bekendgemaakt, maar EA heeft al wel een tipje van de sluier opgelicht. Zo kun je in Career nu je eigen club creëren. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zal later blijken. In Ultimate Team zijn Division Rivals en FUT Champions voorzien van een ‘redesign’ en worden FUT Heroes geïntroduceerd.

FIFA 22 verschijnt op 1 oktober. De game komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, pc, Stadia en Nintendo Switch. Als je de Ultimate Edition voor 11 augustus pre-ordert, ontvang je een niet-verhandelbare FUT-Heroes-speler. De Ultimate Edition geeft je ook vier dagen eerder toegang, FIFA Points en meer voordelen.