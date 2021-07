Het is intussen al een tijdje geleden dat we nog eens iets nieuws hebben gehoord of gezien over Final Fantasy XVI. Er wordt echter hard gewerkt aan het volgende deel in de langlopende JRPG-franchise, wat werd bevestigd door producer Naoki Yoshida tijdens een recente livestream.

Yoshida bevestigde dat het scenario van de game grotendeels af is en dat de stemopnames in de laatste fase zitten. Het lijkt dan ook logisch dat we Final Fantasy XVI op de Tokyo Game Show van dit jaar zullen zien, maar jammer genoeg moeten we hier niet op hopen volgens Yoshida:

“We really want to show something for Tokyo Game Show 2021, but we probably can’t make that deadline… we definitely want to show it, but isn’t it better if when we do, you’re able to play it right after? I personally don’t like it when small bits of info is released to string people along. I talked about this with the team and director Takai-san. We want to reveal something where people will say, ‘I want to play it now! Release it now!’ and we can reply, ‘sure, here you go!’”