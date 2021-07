Vanop WitcherCon is er heel wat leuk Witcher-gerelateerd nieuws opgedoken. Zo kregen we meer info over het tweede seizoen van de succesvolle serie op Netflix, maar dat is niet het enige wat er te streamen valt. The Witcher krijgt namelijk ook een animatiefilm genaamd ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ en die kan je deze zomer al bekijken.

Net zoals de serie zal deze film te streamen zijn op Netflix, maar het verhaal van de film staat echter wel los van de serie. Nightmare of the Wolf is namelijk een prequel die zich zal focussen op Vesemir, de mentor van Geralt. Lees hieronder een korte beschrijving van de film en bekijk de trailer.