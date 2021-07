Een nieuwe week, een nieuw Silent Hill gerucht. Maar gelukkig lijkt daar nu een einde aan te komen, want volgens de ontwikkelaar Bloober Team zijn de geruchten ‘niet correct’. De projecten waar fans naar verwijzen als mogelijke Silent Hill-games zijn momenteel ‘gepauzeerd’, zodat er aan ‘nieuwe’ games gewerkt kan worden. Daarbij valt het wel op dat er op specifieke geruchten wordt gereageerd en niet dat een Silent Hill-game volledig wordt uitgesloten.

Hoe dan ook, Konami en Bloober Team werken nu officieel samen, dus we zien vanzelf wel wat daaruit komt. Daarnaast is het bovenstaande ongetwijfeld ook een opluchting voor fans, want niet iedereen loopt weg met het idee dat Bloober Team een Silent Hill-game gaat maken. De studio heeft het er sowieso maar druk mee, want dankzij de website van Creative Europe weten we dat Bloober Team financiële steun heeft gekregen voor drie onaangekondigde games.