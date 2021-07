Ontwikkelaar Crystal Dynamics heeft concept art van War for Wakanda gepubliceerd. Op de afbeeldingen zijn verschillende omgevingen van de nieuwste uitbreiding voor Marvel’s Avengers te zien. Uiteraard is T’Challa, Black Panther voor de vrienden, ook te bewonderen. Hij is het nieuwste speelbare personage dat aan de game wordt toegevoegd. Het is aan de spelers om Wakanda tegen Klaw te beschermen, die Vibranium probeert te stelen.

Verdere informatie ontbreekt nog, maar de ontwikkelaars hebben wel aangegeven vooral naar de beginperiode van het bronmateriaal te kijken voor inspiratie. Zo moet het kostuum overeenkomen met hoe Black Panther voor het eerst in de comics geïntroduceerd werd. Ergens in augustus komt de uitbreiding uit. Een exacte releasedatum is echter nog niet bekendgemaakt. Ondertussen is het Black Widow Red Room Takeover event teruggekeerd en dat kun je tot en met 22 juli spelen.